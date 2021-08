EU voert jaar na verkiezingen Belarus druk op Loekasjenko op

De Europese Unie stelt het Oost-Europese Belarus nieuwe sancties in het vooruitzicht. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei een jaar na de omstreden presidentsverkiezingen dat het regime van Aleksandr Loekasjenko ‘op flagrante wijze zijn internationale verplichtingen blijft negeren’.

Borrell noemde daar in een verklaring een aantal voorbeelden van, zoals de gedwongen landing in Minsk van een Ryanair-vlucht met een Belarussische dissident en het ‘inzetten van kwetsbare migranten voor politieke doeleinden’. Europese landen denken dat Belarus grote aantallen asielzoekers de grens met de EU laat oversteken om druk uit te oefenen.

De Poolse grensbewaking maakte vrijdag bekend dat in twee dagen tijd 133 migranten zijn tegengehouden aan de grens met Belarus. ‘In vergelijking met 122 in het complete afgelopen jaar’, zei een woordvoerder toen. Ook Litouwen zag de migratie fors toenemen en verwijt het regime van Loekasjenko dat het asielzoekers laat invliegen om ze vervolgens naar de EU te sturen.

Aanvullende maatregelen

De relatie tussen de EU en Wit-Rusland, dat ook wel de laatste dictatuur van Europa wordt genoemd, is het afgelopen jaar flink verslechterd. De 66-jarige Loekasjenko heerst al ruim een kwart eeuw over Belarus en won ook de verkiezingen op zondag 9 augustus 2020. De EU ziet die stembusgang als fraudeleus en ook veel inwoners van Belarus denken dat is gesjoemeld. De veiligheidstroepen van Loekasjenko traden hard op tegen demonstrerende burgers die de verkiezingsuitslag niet accepteerden.

De EU had na de verkiezingen al strafmaatregelen genomen en staat volgens Borrell klaar om ‘aanvullende maatregelen’ te overwegen. Hij benadrukte dat de huidige sancties pas van tafel gaan als Belarus de democratie en rechtsstaat respecteert. De buitenlandchef eiste dat dat ‘ruim 600 politieke gevangenen’ worden vrijgelaten en dat de weg wordt vrijgemaakt voor eerlijke verkiezingen, waar internationale toezichthouders bij aanwezig zijn.

Borrell dreigde niet alleen met sancties, hij stelde ook Europese hulp in het vooruitzicht als Belarus besluit te democratiseren. Brussel zal dan helpen bij het stabiliseren van de economie van het land en het hervormen van de instellingen, beloofde de diplomaat. Dat zou dan moeten leiden tot meer werkgelegenheid en een hogere levensstandaard in het land.