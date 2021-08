Branden blijven Grieks eiland Evia teisteren: dit is een ramp

Het eiland staat bekend om zijn ruwe landschap en bossen. Dat maakt het gebied aantrekkelijk voor vakantiegangers, maar het bemoeilijkt het blussen van de branden. Die hebben duizenden hectaren in de as gelegd. Naast inwoners moesten ook toeristen vluchten voor het oprukkende vuur, dat nu ook woningen verwoest in de plaatsen Ellinika, Vasilika en Psaropouli.

De branden op Evia hadden al geleid tot de ontruiming van tal van gemeenten. De autoriteiten zeggen dat ruim 2500 evacués zijn opgevangen in hotels en andere opvangplaatsen. ‘Het is een ramp’, zei een vrouw die bij Psaropouli aan boord was gegaan van een evacuatieschip en vertelde dat ze haar huis heeft verloren. ‘Onze dorpen zijn verwoest. Er is niets over van onze huizen, onze bezittingen. Niets.’

De Griekse hulpverleners worden op Evia geholpen door collega’s uit andere Europese landen. Er zijn naast 260 Griekse brandweerlieden ook zo’n 200 manschappen uit Oekraïne en Roemenië actief op het eiland. Regionale bestuurders hebben gevraagd om meer blusvliegtuigen en klagen dat die toestellen nu vooral worden ingezet bij hoofdstad Athene.

Ook andere landen in de regio kregen tijdens een intensive hittegolf te maken met natuurbranden. Die hebben tot dusver aan zeker tien mensen het leven gekost: twee in Griekenland en acht in buurland Turkije.