Rechter wil opheldering van energiebedrijf over megabrand VS

Een Amerikaanse rechter heeft het grootste elektriciteitsbedrijf van Californië om uitleg gevraagd over de megabrand die de staat teistert. Het bedrijf Pacific Gas & Electric krijgt volgens Amerikaanse media een week de tijd om informatie aan te leveren over hoe het betrokken kan zijn geweest bij het uitbreken van de ‘Dixie Fire’, een van de grootste branden uit de geschiedenis van Californië.

PG&E heeft vorige maand al aangegeven dat de brand mogelijk ontstond na een probleem met een elektriciteitspaal. Daar zou een boom tegenaan zijn gevallen. Uit onderzoek moet blijken of dat ook echt de oorzaak was van de Dixie Fire, die onder meer het dorp Greenville heeft verwoest. Het is de grootste brand die op dit moment woedt in de Verenigde Staten.

In Californië ontstonden de afgelopen jaren vaker verwoestende branden na problemen met apparatuur van PG&E. Het ging volgens de autoriteiten in de staat onder meer om de Camp Fire uit 2018, die aan tientallen mensen het leven heeft gekost. Het bedrijf sloot in 2019 een miljardenschikking met overlevenden van branden uit 2017 en 2018.

Het bedrijf is in het verleden ook vervolgd voor zijn rol bij dodelijke incidenten en zit nog in zijn proeftijd. De federale rechter William Alsup, die nu om informatie heeft gevraagd over het ontstaan van de Dixie Fire, houdt daar toezicht op. PG&E liet de krant The Washington Post weten dat het voor de deadline zal reageren op het verzoek van Alsup.

PG&E maakte vorige maand bekend dat het 10.000 mijl (circa 16.000 kilometer) aan bovengrondse stroomkabels wil begraven om het risico op branden te verminderen. PG&E vond het in het verleden nog te duur om dat op grote schaal te doen, maar denkt volgens de San Francisco Chronicle nu een manier te hebben gevonden om het betaalbaar te maken. Daar kan volgens het bedrijf nog steeds een bedrag van 15 miljard tot 20 miljard dollar mee gemoeid zijn, omgerekend ongeveer 12 miljard tot 17 miljard euro.