Sinds lange tijd weer coronabesmettingen op Sint Eustatius

Eén van de personen die nu is besmet, is de op Curaçao woonachtige NOS-correspondent Dick Drayer, die zelf zijn besmetting op Facebook bekend heeft gemaakt. Verschillende media op de Antilliaanse eilanden hebben al melding van de besmetting gemaakt van Drayer, die twee keer is gevaccineerd en voor zijn vertrek naar Sint Eustatius afgelopen woensdag met een PCR-test negatief testte.

Daarnaast is een bewoner van het eiland positief getest, die kort daarvoor in het buitenland is geweest. De overheid meldt dat de twee zaken los van elkaar staan en is begonnen met een contactonderzoek naar beide besmette personen.

Sint Eustatius kreeg eind februari van Nederland voldoende Moderna-vaccins voor de gehele bevolking. Volgens de overheid zijn 1366 mensen inmiddels gevaccineerd. Sinds maart vorig jaar zijn er in totaal twintig besmettingen geregistreerd. Niemand op het eiland is aan het virus overleden.

De lage vaccinatiegraad van de bevolking is reden tot zorg bij de overheid, die hoopt dat meer mensen zich zullen laten vaccineren.