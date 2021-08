Chinese krant: Boeing 737 MAX aangekomen voor testvluchten

Een Boeing 737 MAX is in Shanghai aangekomen om door de Chinese luchtvaarttoezichthouder aan testvluchten te worden onderworpen, schrijft de Chinese nieuwssite The Paper. Daarmee wordt een stap gezet naar het opheffen van het vliegverbod voor dat type toestel in China.

Het Aziatische land vaardigde als eerste een vliegverbod uit voor de 737 MAX, enkele uren na een fatale crash met zo’n toestel in Ethiopië begin maart 2019. Dat was al de tweede dodelijke crash in korte tijd, nadat in Indonesië ook een 737 MAX was neergestort. De oorzaak van beide ongelukken bleek te liggen in een systeem dat de neus van het vliegtuig herhaaldelijk naar beneden drukte in situaties waarin dat niet nodig was.

Tot nu toe mogen de Boeing-toestellen in China niet gebruikt worden. In november kreeg Boeing in de Verenigde Staten het groene licht waardoor de vliegtuigen weer mochten vliegen. In januari volgde ook goedkeuring uit de Europese Unie en Canada.

China is een belangrijke groeimarkt voor Boeing. De positie van het Amerikaanse bedrijf in die markt staat door het vliegverbod onder druk.