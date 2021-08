India keurt Leids Janssen-vaccin goed

India heeft via een noodprocedure goedkeuring gegeven voor het gebruik van het Leidse Janssen-vaccin. ‘Dit geeft een nieuwe impuls aan de gezamenlijke strijd in ons land tegen Covid-19’, zei minister van Volksgezondheid Mansukh Mandaviya op Twitter. Hij zei dat inmiddels vijf coronavaccins zijn goedgekeurd in zijn ruim 1,3 miljard inwoners tellende land.

Farmaceut Johnson & Johnson had vrijdag bekendgemaakt dat het India had gevraagd het Janssen-vaccin goed te keuren. Minister Mandaviya liet een dag later al weten dat die toestemming was verleend. India heeft ook al groen licht gegeven voor het gebruik van coronavaccins van Moderna, AstraZeneca, Bharat Biotech en het Russische Gamaleja-Instituut.

Het land krijgt nu voor eerst de beschikking over een vaccin waarmee mensen maar één keer geprikt hoeven te worden. De meeste coronavaccins vereisen twee doses en sommige landen geven zelfs al een derde prik aan kwetsbare groepen. Over de distributie van het Janssen-vaccin in India zouden afspraken zijn gemaakt met de lokale farmaceut Biological E. Limited.

India meldt sinds begin juli enkele tienduizenden nieuwe coronabesmettingen per dag. Dat zijn er veel minder dan tijdens een grote coronagolf in mei. Toen werden er dagelijks soms meer dan 400.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het vaccineren kwam in India moeizaam van de grond. Inmiddels hebben ruim 495 miljoen mensen minstens één vaccindosis toegediend gekregen.