Italiaanse oud-premier Conte gekozen tot leider VijfSterren

M5S zat al sinds januari 2020 zonder politieke leider, nadat huidig minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio zich had teruggetrokken uit die functie. Vito Crimi was sinds januari 2020 de ad interim leider.

Eerder deze week keurde de M5S een nieuwe reeks regels goed die bepalen hoe het zijn leider kiest, na een geschil dat maanden had geduurd. Zo’n 115.000 mensen kwamen donderdag en vrijdag in aanmerking om hun stem uit te brengen op het online platform Skyvote. Zij kozen Conte tot hun nieuwe leider.

De voorheen niet-partijgebonden advocaat Conte was van juni 2018 tot februari 2021 premier van Italië. Na het uiteenvallen van zijn coalitie nam Mario Draghi het premierschap over. M5S, dat in 2009 door de komiek Beppe Grillo werd opgericht als een protestbeweging, heeft momenteel vier ministers in het kabinet van premier Draghi.