Bolsonaro noemt toprechter ‘hoerenzoon’

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vrijdag de hoogste rechter van het Braziliaanse Hooggerechtshof, Luis Roberto Barroso, een ‘hoerenzoon’ genoemd. Dat deed de rechts-populistische president In een toespraak tot supporters in Zuid-Brazilië die live werd uitgezonden op Bolsonaro’s Facebook-pagina. De post werd later verwijderd, maar er worden nog steeds kopieën gedeeld op sociale media.