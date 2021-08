Aruba voert opnieuw coronamaatregelen in

De regering stelt het gebruik van mondkapjes weer verplicht in openbare ruimtes. Die verplichting werd op 9 juni nog opgeheven, op dat moment waren er op het eiland 41 besmette personen.

Een andere maatregel die vanaf zaterdag geldt, is dat alle uitgaansgelegenheden om middernacht moeten sluiten. Tussen 00.00 uur en 06.00 uur is het verboden om je op te houden op stranden of parkeerplaatsen. Ook is het gebruik van alcohol in de openbare ruimte vanaf zaterdag volledig, dus 24 uur per dag, verboden.

De overheid wil met deze maatregelen voorkomen dat mensen in groepen bijeenkomen en te veel drinken. Vooral jongeren maken zich daar volgens de autoriteiten vaak schuldig aan. Met de invoering van de maatregelen hoopt de overheid het aantal coronabesmettingen te verminderen. De huidige stijging lijkt vooral een gevolg van de zeer besmettelijke Delta-variant.