Voorwaardelijke celstraf voor Amerikaanse zakenman in Rusland

De Amerikaanse zakenman Michael Calvey heeft vrijdag in Rusland een voorwaardelijke celstraf van 5,5 jaar gekregen voor verduistering, meldt persbureau Interfax. Calvey is een van de grootste particuliere investeerders in Rusland en werd begin 2019 gearresteerd na beschuldigingen rond een deal met een leenbank, de Vostotsjni (Oriëntaalse) Bank.

Donderdag werd Calvey al schuldig bevonden. De aanklagers hadden ook een voorwaardelijke celstraf geëist. Calvey werd verdacht van het verduisteren van omgerekend ongeveer 34 miljoen euro, maar heeft dat altijd ontkend.

Calvey was in conflict geraakt met twee invloedrijke zakenmannen die betrokken waren bij de fusie van de in problemen geraakte Vostotsjni Bank met de eveneens in zwaar weer verkerende Uniastrum Bank van Artem Avetsjian. Hij was een van de zakenlui die zeggen door Calvey te zijn benadeeld.