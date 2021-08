DSM ziet af van subsidies provincie, verhuist toch naar Maastricht

‘Er is veel commotie ontstaan rondom deze berichtgeving, wat ik begrijp en betreur’, schrijft Dimitri de Vreeze, een van de twee topbestuurders van DSM . ‘Ik werk nu dertig jaar bij DSM en ben trots op DSM met haar wortels in Limburg. Daarom was ik ook zo verheugd dat we konden aankondigen dat we het hoofdkantoor in Maastricht gaan bouwen en zo in de regio Zuid-Limburg blijven. We blijven bij dat besluit, maar hebben besloten om af te zien van de aangeboden subsidies.’

DSM maakte eerder bekend uit Heerlen te vertrekken om een nieuw hoofdkantoor in Maastricht te betrekken. De bewuste subsidies waren bedoeld voor het verduurzamen van de locatie waar DSM zijn hoofdkantoor gaat vestigen, het historische monument de Ambachtsschool en de voormalige bioscoop in de stad. Maar een meerderheid van de Limburgse Statenleden keerde zich tegen het geven van de subsidies.

De top van DSM liet in toelichtingen op de kwartaalcijfers weten dat het financiële plaatje rond een hoofdkantoor in Maastricht veel minder aantrekkelijk zou worden zonder de subsidies. Een vertrek uit Zuid-Limburg naar een vergelijkbare locatie in bijvoorbeeld Amsterdam zou dan veel voordeliger uitpakken. Nu laat DSM weten zo sterk verbonden met Limburg te zijn, dat het ook zonder subsidies het nieuwe kantoor kan verduurzamen.