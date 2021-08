Senaat VS nadert stemming over 1 biljoen voor infrastructuur

De Amerikaanse Senaat zal waarschijnlijk dit weekend stemmen over een groot pakket aan investeringen in infrastructuur. Het gaat om uitgaven van ongeveer 550 miljard dollar aan wegen, spoorlijnen, bruggen en betere internetverbindingen. Samen met eerder goedgekeurde investeringen komt het totaal op circa 1 biljoen (1000 miljard) dollar.

Zowel Republikeinen als Democraten lijken zich achter het wetsvoorstel te scharen. Toch lukte het de leider van de Democratische fractie nog niet om al overeenstemming te bereiken over het geheel aan uitgaven, waar al weken over wordt onderhandeld. Het investeringspakket is een belangrijke pijler onder het economisch beleid van president Joe Biden. Hij riep congresleden vrijdag nog eens op vaart te maken met het goedkeuren van de voorstellen, die volgens hem ‘miljoenen goedbetaalde banen opleveren.’

Van de honderden miljarden dollars gaat zo’n 110 miljard dollar op aan verbeteringen aan het wegen- en bruggennetwerk. Ook wordt het stroomnet voor 73 miljard dollar versterkt en krijgen de Amerikaanse spoormaatschappij Amtrak en spoorwegbeheerders 66 miljard dollar. Ook gaan er tientallen miljarden dollars naar betere drinkwaterleidingen.

Cryptomunten

Een van de overgebleven twistpunten is de manier waarop belasting wordt geheven op transacties met cryptomunten. Ook wordt nog onderhandeld over een voorstel om lokale overheden 30 procent van eventuele ongebruikte coronasteun te laten gebruiken voor infrastructuur.

Als de Senaat akkoord gaat met de investeringen in infrastructuur, moet het Huis van Afgevaardigden nog instemmen met het plan. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat het miljardenpakket daar gemakkelijk wordt aangenomen. De Democraten hebben er slechts een kleine meerderheid en linksere leden van de partij hadden hogere uitgaven gewild.

Daarnaast verklaarde Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, dat ze pas wil stemmen over het infrastructuurplan als de Senaat een groter pakket aan stimuleringsmaatregelen voor de economie aanneemt. Aan die voorstellen, goed voor zo’n 3500 miljard dollar, zijn grote hervormingen verbonden op het gebied van kinderopvang, gezondheidszorg, milieubeleid en belastingen. Hier zijn Republikeinen geen voorstander van.