Zeker negen gewonden bij aanval met mes in Japanse trein

Een man heeft vrijdagavond zeker negen mensen verwond met een mes in een forenzentrein in Tokio. Volgens Japanse media liepen de meeste slachtoffers lichte verwondingen op. Een vrouw raakte zwaargewond aan haar rug maar zij verkeert niet in levensgevaar. De politie kon de vermoedelijke dader later in de buurt aanhouden.

De aanval vond plaats bij een station in het westen van Tokio. De machinist maakte nadat hij was gewaarschuwd over de aanval een noodstop. Passagiers vertelden aan de Japanse nationale omroep dat mensen in paniek probeerden om in andere rijtuigen te komen. ‘Er waren veel mensen met bloed op hun kleren, die in paniek wegrenden’, zei een student tegen de krant Mainichi Shimbun.

De verdachte, die in de twintig zou zijn, maakte van de verwarring gebruik door uit de trein te springen en over het spoor weg te rennen. Hij werd ongeveer een uur later in een winkel in de buurt gearresteerd. Rechercheurs vonden in de trein een keukenmes.