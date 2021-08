Horeca wil weer gratis coronatests voor personeel

Tot eind juli kon horecapersoneel zich testen op corona met gratis sneltests, vergoed door de overheid. Ook was er de mogelijkheid om een snelle antigeentest te doen via Spoedtest.nl, met op dezelfde dag een uitslag, maar die optie is geëindigd voor alle branches. KHN heeft nog geprobeerd die regeling te behouden, maar de overheid ging daar niet in mee.

Daarom moeten de zelftests per direct weer gratis worden, zegt de woordvoerder van KHN. Want het voorkomt extra kosten voor onnodige verzuimdagen door het wachten op de GGD-uitslagen of dure testkosten voor de werkgever.

KHN ziet dat het vrijwillig testen goed werkt en dat het kabinetsadvies om regelmatig te testen zo wordt opgevolgd. Over het tonen van vaccinatiebewijzen door klanten en personeel laat KHN zich niet uit. ‘Dat is aan het politieke debat.’