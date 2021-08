Opnieuw toename aantal coronapatiënten ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdag 679 coronapatiënten. Dat is een stijging met zes patiënten ten opzichte van een etmaal eerder, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen voor het eerst in drie weken, maar sindsdien neemt het aantal weer toe. Op de intensivecareafdelingen liggen nu 206 mensen met ernstige Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat is een stijging met zeven ten opzichte van donderdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten met één af, tot 473.