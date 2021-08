Nationale Herdenking bevrijding Indië opnieuw in beperkte kring

De Nationale Herdenking 15 augustus 1945 vindt wegens de coronamaatregelen opnieuw in beperkte kring plaats. Bij het Indisch Monument in Den Haag is plaats voor maximaal duizend genodigden, onder wie minister-president Mark Rutte, staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) en de ambassadeur van Indonesië. Zij leggen kransen.

Op 15 augustus wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Het is tevens de herdenking van alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. In Nederland wonen ongeveer twee miljoen mensen met een Indisch oorlogsverleden in de familie. Duizenden van hen komen gewoonlijk naar de herdenking in Den Haag maar dat kan voor de tweede achtereenvolgende keer niet.

Mensen kunnen thuis een zonnebloem bestellen die door scholieren bij het monument wordt gelegd. Ze kunnen ook online een melati (Indische jasmijn) op het monument laten plaatsen. De melati is het symbool van de herdenking. Er mag ook worden gevlagd. Op de website 15augustus1945.nl/nationale-herdenking-15-augustus heeft de organisatie meer ideeën geplaatst om het thuis herdenken te stimuleren. De NOS zendt de bijeenkomst bij het Indisch Monument rechtstreeks uit.