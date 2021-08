Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic verdubbelt prijskaartje

Virgin Galactic, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson, doet weer kaarten in de verkoop voor een ruimtereis. De prijzen beginnen bij 450.000 dollar, omgerekend ruim 380.000 euro. Het nieuwe prijskaartje is twee keer zo hoog als wat de ongeveer 600 mensen die eerder een kaartje kochten, betaalden. Toen was de prijs nog tussen de 200.000 en 250.000 dollar.

Er staan al mensen op een wachtlijst, die ook graag de ruimte in willen zoals oprichter Branson dat recent zelf deed. Op 11 juli versloeg hij rivaal en oprichter van webwinkel Amazon Jeff Bezos. Die ging pas negen dagen later kort de ruimte in met een vlucht van zijn eigen bedrijf, Blue Origin.

De volgende testvlucht naar de ruimte van Virgin Galactic staat gepland in september. Dan zullen ook leden van de Italiaanse luchtmacht meevliegen. Daarna volgt nog een testvlucht, voordat de eerste commerciële vluchten de lucht in gaan. Dat zal pas in het derde kwartaal van 2022 worden, zei Virgin Galactic-topman Michael Colglazier. Mensen die meewillen kunnen een solo-kaartje boeken, maar ook het hele ruimtevaartuig boeken. Vanaf 1 september kunnen mensen zich ook inschrijven voor twee plekjes die worden weggeven.

Vier personen

Het lijkt er verder op dat in totaal nu vier mensen mee kunnen, in tegenstelling tot het eerder gecommuniceerde aantal van zes personen. Bij de meest recente vlucht van raketvliegtuig VSS Unity gingen er maar vier mensen mee. Dat was de vierde bemande testmissie buiten de atmosfeer van de aarde. Het was de eerste vlucht die volledig was volgeboekt. Behalve Branson vlogen ook twee piloten en drie missiespecialisten mee de ruimte in.

De Unity werd gelanceerd op een hoogte van ruim 15 kilometer vanaf een draagvliegtuig. Daarna vloog de raket op eigen kracht de ruimte in waar de bemanning een paar minuten gewichtloos was, voor de daling naar de aarde werd ingezet.