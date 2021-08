Tweede verdachte in zaak Mallorca aangehouden

De politie heeft donderdagavond een tweede verdachte aangehouden in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca. Het is een 18-jarige jongen uit Hilversum. Het OM verdenkt hem van betrokkenheid bij het dodelijke geweld tegen het slachtoffer uit Waddinxveen op 14 juni in El Arenal op Mallorca.

Eerder deze week werd een 19-jarige man uit Hilversum aangehouden. De verdenking tegen hem is uitgebreid, hij wordt nu ook verdacht van het medeplegen van doodslag. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist over verlenging van zijn voorarrest.