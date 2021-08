Debuutroman Splinter Chabot bovenaan Regenboog Top 100

In Confettiregen (2020) verhaalt de schrijver en programmamaker over zijn worsteling met zijn homoseksualiteit en coming-out middels zijn alter ego Wobie. De vele reacties op het boek verzamelde hij in het vervolg Roze Brieven.

Mensen konden vorige maand stemmen op hun drie favoriete boeken. Ze konden kiezen uit klassieke en recente titels, vertaald werk en boeken van eigen bodem en in verschillende genres. In de top 5 staan ook Zwemmen in het donker van Tomasz Jedrowski (2), Terug naar Tarvod van Boris O. Dittrich (3) en Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld van Becky Albertalli (5).

De aanleiding voor de boekverkiezing is de Regenboog Week, een van de themaweken tijdens de Zomerlezen-campagne van Stichting CPNB. Tijdens die week, die maandag is begonnen, wordt extra aandacht besteed aan boeken die van belang zijn voor de lhbti-gemeenschap.