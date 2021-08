Incidenten met dieren op het spoor met 10 procent gedaald

Het aantal incidenten met dieren op het Nederlandse spoor is in de afgelopen paar jaar met zo’n 10 procent gedaald, zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail tegenover De Telegraaf, die de cijfers heeft opgevraagd. ‘In 2017 ging het bijvoorbeeld nog om 1035 dieren, terwijl dat er de jaren erna respectievelijk 1024 en 982 waren’, aldus Andy Wiemer.

In 2020 zouden 934 beesten (bijna) zijn aangereden op het spoor. Deze aanrijdingen leiden vaak tot vertragingen. De kadavers van de dieren moeten eerst worden verwijderd voordat de dienstregeling hervat kan worden.

‘Het blijft vooral heel sneu voor de dieren’, aldus de woordvoerder. ‘Maar we zijn blij dat de daling nu is ingezet door het nemen van gerichte maatregelen en een intensieve samenwerking met de omgeving, zoals het plaatsen van hekwerken op strategische plekken en het voeren van gesprekken met boeren over hun afrastering rondom de weilanden. Ook bouwen we bijvoorbeeld ecoducten of speciale dierenroutes onder het spoor door.’