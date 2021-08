Flinke winststijging verwacht bij ING

In de vergelijkbare periode vorig jaar moest ING nog meer dan 1,3 miljard euro opzij zetten voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. Daardoor kelderde de nettowinst destijds met meer dan 79 procent tot 299 miljoen euro. Nu rekenen analisten gepeild door persbureau Bloomberg in doorsnee op een resultaat tussen de 1,1 miljard en 1,2 miljard euro. Mogelijk kunnen er ook weer wat voorzieningen, die eerder in de stroppenpot waren gestopt, vrijvallen.

In het eerste kwartaal van dit jaar ging het al weer een stuk beter met ING. De bank merkte in met name Duitsland en België een duidelijke toename van de vraag naar beleggingsproducten. Die zijn interessant nu de spaarrentes heel erg laag zijn en geld op de spaarrekening dus vrijwel niets meer oplevert. Volgens topman Steven van Rijswijk lukte het ING ook goed om de financiële hulp vanuit het economisch steunprogramma van de ECB om te zetten in leningen voor klanten.

ING is de laatste tijd veel bezig met reorganiseren. In maart werd bekend dat meer dan de helft van de Nederlandse bankkantoren wordt gesloten. Daardoor gaan er 440 banen verloren. Die ingreep kwam bovenop maatregelen die vorig jaar al waren aangekondigd. Toen gaf de bank aan dat er ongeveer duizend banen werden geschrapt bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland. Hoeveel banen daardoor in Nederland verdwijnen, is nog niet duidelijk.