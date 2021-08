‘Boostervaccinstrategie’ VS mogelijk pas begin september

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA verwacht tegen begin september een strategie te hebben voor het toedienen van extra coronaprikken. Dan moet duidelijk worden wie precies in aanmerking komen voor zo’n ‘boostervaccin’, zeggen ingewijden tegen de krant The Wall Street Journal.

De regering van president Joe Biden wil volgens de krant dat haast wordt gemaakt met het opstellen van de strategie, omdat sommige groepen mogelijk deze maand al een extra prik nodig hebben. Het gaat volgens bronnen om mensen met een verzwakt immuunsysteem, 65-plussers en personen die hun vaccinaties afgelopen januari of december kregen.

Het toedienen van extra coronaprikken in rijke landen ligt gevoelig, omdat het vaccineren in veel ontwikkelingslanden maar moeizaam van de grond komt door een gebrek aan vaccindoses. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft landen opgeroepen in elk geval tot eind september te stoppen met het toedienen van de boostervaccins.

Meerdere EU-landen hebben al aangekondigd in september extra doses te gaan toedienen aan kwetsbare groepen. Het gaat onder meer om Frankrijk en Duitsland. Israël geeft nu al een derde vaccindosis aan 60-plussers. De Israëlische premier Naftali Bennett verklaarde dat die vaccinatiecampagne waardevolle informatie oplevert die ook in de rest van de wereld kan worden gebruikt bij de strijd tegen de Delta-variant.