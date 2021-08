Handelsapp Robinhood duikelt op stijgend Wall Street

Beurshandelapp Robinhood is donderdag hard onderuitgegaan. Vroege investeerders van het bedrijf kondigden aan ruim een tiende van de aandelen in de verkoop te doen. Daarmee kwam een einde aan vier dagen waarin kleine investeerders de koers van Robinhood hoger zetten. Uiteindelijk ging de prijs van het aandeel met net geen 28 procent omlaag.

Over het algemeen was de stemming op de Amerikaanse beurzen goed, vooral door de sterke resultaten die beursgenoteerde bedrijven de afgelopen periode neerzetten. Op macro-economisch gebied waren er cijfers over het aantal uitkeringsaanvragen van Amerikaanse werklozen die weer iets lager uitvielen dan een week eerder. De aandacht op dit vlak zal nu uitgaan naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt.

Ook vaccinbedrijf Moderna stond in de belangstelling. Het biotechbedrijf boekte meer omzet en winst dan verwacht en berichtte dat de effectiviteit van zijn coronavaccin zes maanden na de tweede prik nog vrijwel onverminderd hoog is. Het aandeel werd evenwel 0,7 procent lager gezet. Branchegenoot Novavax (plus 5,5 procent) werd wel hoger gezet.

Uber

Uber won 3 procent aan waarde na het openen van de boeken. Het taxibedrijf heeft in het tweede kwartaal flinke kosten gemaakt om chauffeurs die het bedrijf eerder verlieten weer terug te krijgen. Veel chauffeurs stopten met rijden voor Uber omdat de vraag naar ritjes sterk was teruggelopen als gevolg van de coronapandemie. Het afgelopen kwartaal trok het bedrijf flink de portemonnee om hen te verleiden terug te keren. Die inspanning resulteerde in een groter dan verwacht operationeel verlies.

Het moederbedrijf van hotelboekingssite Booking.com, Booking Holdings, heeft in het tweede kwartaal van het jaar een omzet van meer dan 2 miljard dollar in de boeken gezet. Dat was voor het eerst sinds het begin van de crisis. De omzet was ook veel hoger dan waarmee kenners in doorsnee rekening hadden gehouden. Booking dikte bijna 6 procent aan.

Koersen

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 35.064,25 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 4429,10 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14,895,12 punten.

De euro was 1,1834 dollar waard, tegen 1,1843 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 69,19dollar. Brentolie steeg 1,4 procent in prijs tot 71,35 dollar per vat.