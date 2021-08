Amazon stelt terugkeer naar kantoor voor personeel in VS uit

Amazon heeft ruim 75.000 werknemers in Seattle waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. Ook heeft Amazon vestigingen in de omgeving van San Francisco, in New York, Boston en Los Angeles.

Eerder deze week stelde Microsoft zijn plannen voor de terugkeer van zijn werknemers naar het kantoor uit naar oktober. Tegelijkertijd kondigde dat techbedrijf ook aan bewijs van vaccinatie te verlangen van zijn personeel. Ook andere grote ondernemingen als Google, Facebook, winkelketen Walmart en vleesverwerkingsbedrijf Tyson Foods willen dat hun werknemers zich laten inenten tegen het coronavirus.