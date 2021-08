Bill Gates noemt contacten met Epstein enorme fout

Gates vertelde dat hij een aantal keer heeft gedineerd met Epstein. Hij hoopte naar eigen zeggen om geld los te krijgen voor gezondheidsinitiatieven. ‘Toen het erop begon te lijken dat dat niet zou gebeuren, eindigde de relatie.’

Zakenman Epstein stond bekend om zijn contacten met invloedrijke figuren. Hij werd in 2019 dood aangetroffen in zijn cel nadat hij was beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes. Uit de lijkschouwing kwam naar voren dat hij zichzelf van het leven had beroofd.

De krant The New York Times berichtte later dat jaar dat Gates en Epstein elkaar sinds 2011 kenden. Epstein stond toen al geregistreerd als zedendelinquent vanwege een andere zaak en zou de Microsoft-oprichter herhaaldelijk hebben ontvangen in zijn huis in Manhattan.

‘Zijn levensstijl is heel anders en best intrigerend, maar het zou niks voor mij zijn’, zou Gates destijds aan medewerkers hebben gemaild. Een woordvoerster van de multimiljardair benadrukte later dat hij daarmee verwees naar de inrichting van de woning van Epstein en diens gewoonte om spontaan bekenden mee te nemen die hij aan Gates wilde voorstellen.