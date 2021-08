Bagage Transavia bleef bij meerdere vluchten op Schiphol achter

Het is de afgelopen week in totaal tien keer voorgekomen bij vluchten van Transavia dat niet alle bagage is ingeladen. Dat kwam doordat afhandelaars nog bezig waren bij een ander vliegtuig. ‘Meestal kon de bagage op de eerstvolgende vlucht wel mee en hadden passagiers binnen drie dagen hun koffers’, zegt een woordvoerster.

Afgelopen zondag leidden de bagageproblemen tot onrust op een vlucht naar Napels, toen een passagier erachter kwam dat ze zonder haar bagage waren vertrokken. Zij werd volgens de NOS uiteindelijk uit het toestel gehaald door de marechaussee.

Woensdag konden piloten van Transavia nog voorkomen dat hun passagiers zonder bagage op de bestemming aankwamen. Ze moesten die op Schiphol zelf inladen. ‘Met zijn allen proberen we ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk passagiers een fijne vakantie hebben’, aldus de zegsvrouw.

Transavia verwacht de komende tijd geen last meer te hebben van bagageproblemen. Een woordvoerster wijst erop dat alle informatie over achtergebleven koffers op de website van de luchtvaartmaatschappij te vinden is.