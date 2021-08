Advocaten kroongetuige: weinig vertrouwen onderzoek moord De Vries

De advocaten van kroongetuige Nabil B. hebben weinig vertrouwen in het door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangekondigde onderzoek naar de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De Vries was tevens vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

De advocaten Peter Schouten en Onno de Jong hadden donderdag een gesprek met het ministerie om over hun kritiek op het aangekondigde onderzoek te spreken. Zij vinden dat de insteek veel breder moet. Dus niet alleen naar de moord op De Vries, maar ook naar de eerdere moorden op de broer en advocaat van Nabil B. Het ministerie gaf echter duidelijk aan daar niets voor te voelen, vertelde Schouten tijdens een bijeenkomst na dat gesprek.

De advocaten denken dat er met ongeveer een week een officiële reactie van demissionair minister Ferd Grapperhaus komt en besluiten daarna over hun positie. Schouten liet doorschemeren te overwegen niet mee te werken aan het onderzoek dat nu is aangekondigd.

NCTV

De advocaten noemden het eerder al ‘onbegrijpelijk’ dat Tjibbe Joustra, voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, als voorzitter van de onderzoekscommissie is benoemd. De NCTV - en voorloper NCTb - is verantwoordelijk voor beveiligingszaken. De Vries werd niet beveiligd, maar voerde daar niet lang voor zijn dood wel gesprekken over, vertelde Schouten. De NCTV had eind vorig jaar aan De Jong, Schouten en De Vries laten weten dat ze op een dodenlijst zouden staan. De advocaten worden beveiligd sinds bekend is dat zij de kroongetuige bijstaan.

Sinds begin 2018 bekend werd gemaakt dat Nabil B. zich had gemeld als kroongetuige, werd eerst zijn onschuldige broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum vermoord. Peter R. de Vries werd 6 juli in het centrum van Amsterdam neergeschoten toen hij naar de parkeergarage liep na een uitzending van RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later.

Het proces Marengo gaat om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi. Hij is geen verdachte in de drie moordzaken rond de kroongetuige, maar er wordt wel naar hem gewezen als mogelijke opdrachtgever.