Ook EU-lidstaat Malta begint in september met extra coronaprik

EU-lidstaat Malta gaat kwetsbare groepen vanaf midden september een extra coronaprik geven. Minister van Volksgezondheid Chris Fearne zei dat mensen met een zwak immuunsysteem en ouderen in verpleeghuizen dan in aanmerking komen voor zo’n ‘vaccinbooster’.

De kleine eilandstaat Malta behoort internationaal tot de koplopers op vaccinatiegebied en heeft meer dan driekwart van de bevolking volledig gevaccineerd. Door bepaalde groepen volgende maand nog een extra coronaprik aan te bieden, legt het land een oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie naast zich neer. De WHO heeft landen gevraagd om voorlopig af te zien van het toedienen van vaccinboosters tot wereldwijd meer mensen zijn ingeënt.

Behalve Malta hebben in Europa ook Frankrijk en Duitsland plannen om die extra prikken vanaf september toe te dienen aan kwetsbare groepen. Litouwen begon daar woensdag al mee. De Britse krant The Telegraph berichtte zondag dat ook het Verenigd Koninkrijk al overstag is. Daar wil de overheid volgens ingewijden vanaf begin september bijna 2,5 miljoen derde doses per week laten toedienen.

WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus toonde deze week begrip voor landen die hun inwoners willen beschermen tegen de zeer besmettelijke Delta-variant. Toch noemde hij het onacceptabel dat rijke landen die ‘het grootste deel van de wereldwijde vaccinvoorraad hebben opgebruikt’ nu nog meer vaccindoses nodig hebben om boosters te gaan toedienen. Hij pleitte voor een moratorium op die ‘boostervaccins’ tot minstens eind september.