Krant: ook groot oliebedrijf ExxonMobil wil in 2050 nul uitstoten

Het grote Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil wil naar verluidt voor het einde van het jaar komen met vergaande klimaatdoelstellingen. De netto-uitstoot van CO2 zou in 2050 nul moeten zijn volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Daarmee zou een van de grootste olieconcerns ter wereld de Europese concurrenten Shell en BP volgen, die vorig jaar al zo’n belofte deden.

Exxonmobil-directeur Darren Woods zei eerder over de plannen van zijn concurrenten dat het aan concrete plannen ontbrak en het niets meer was dan een schoonheidswedstrijd. Ook was hij van mening dat het minderen van het ene bedrijf tot meer uitstoot bij een andere producent zou leiden omdat de vraag nou eenmaal blijft.

Bij het Amerikaanse concern bleef een dergelijk voornemen dan ook uit. Het lijkt erop dat het toetreden van drie klimaatactivisten in het bestuur voor een beleidswijziging zorgt. Ook stemden aandeelhouders eerder dit jaar voor een motie voor hardere klimaatdoelstellingen. Meerdere hoge leidinggevenden zouden nu overtuigd zijn van de noodzaak en grote aandeelhouders zouden hebben gedreigd dat het uitblijven van klimaatbeleid tot verdere vervreemding bij investeerders zou leiden.

Netto-uitstoot

Wat nu wordt overwogen is om de uitstoot van gassen bij de eigen activiteiten naar nul te brengen. Dat heeft dus geen invloed op uitstoot die de producten van Exxon veroorzaken, zoals benzine die in auto’s gaat. Ook gaat het plan om de netto-uitstoot van het concern. Dat betekent dat uitstoot kan worden gecompenseerd door maatregelen die broeikasgassen uit de lucht halen.

Het eveneens grote Amerikaanse olieconcern Chevron sprak zich nog niet uit over doelstellingen voor netto nul uitstoot.