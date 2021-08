Chipmaker Qualcomm doet bod op fabrikant autotechnologie

Veoneer maakt systemen voor zelfrijdende auto’s. Zo maken de Zweden het mogelijk voor bestuurders om zonder handen aan het stuur auto te rijden. Ook maken ze technologie die botsingen helpt voorkomen. In een brief aan het bestuur van Veoneer schrijft de topman van Qualcomm, Cristiano Amon, dat zijn bedrijf Veoneer al lang bewondert. ‘We geloven dat we samen in een unieke positie zouden zijn om de concurrentiestrijd in de sector verder aan te wakkeren’, schreef Amon.

Veoneer was niet direct bereikbaar voor commentaar. Magna weigerde een reactie te geven.