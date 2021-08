Investeerder Calvey schuldig bevonden aan verduistering in Moskou

De Amerikaanse zakenman Michael Calvey is donderdag in Rusland schuldig bevonden aan verduistering. Calvey is een van de grootste particuliere investeerders in Rusland en werd begin 2019 gearresteerd wegens beschuldigingen rond een deal met een leenbank, de Vostotsjni (Oriëntaalse) Bank. Het lot van Calvey wordt ook met belangstelling gevolgd door andere investeerders die in Rusland actief zijn of willen worden.

De 53-jarige Calvey zat enige tijd in een huis van bewaring, maar werd vervolgens onder huisarrest geplaatst. Dat is inmiddels ook opgeheven. De aanklagers hebben een voorwaardelijke celstraf geëist. De rechters moeten zich nog over een straf uitspreken. Er zou 34 miljoen euro zijn verdwenen. Calvey bestrijdt de beschuldigingen fel en ontkent iets verkeerds te hebben gedaan.

Calvey is oprichter van het investeringsfonds Baring Vostok. De rechtszaak is een voortvloeisel van een geschil bij Baring Vostok over een fusie tussen twee banken, de Uniastrum Bank en de Vostotsjni Bank. De Uniastrum Bank is van de Russische zakenmagnaat Artem Avetsjian. Hij is een van de zakenlui die zeggen door Calvey te zijn benadeeld. De vrijlating van Calvey was een gevolg van een schikking van zo’n 27 miljoen euro tussen Baring Vostok en Avetsjians overkoepelende Finvison Holdings.