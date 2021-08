Aantal nieuwe coronagevallen stijgt flink: 3402 positieve tests

Het aantal nieuwe coronagevallen is in de afgelopen 24 uur flink toegenomen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 3402 positieve tests geregistreerd. Dat is weliswaar vergelijkbaar met eind vorige week, maar in de afgelopen dagen waren er ruim 2000 positieve tests.

Het aantal sterfgevallen steeg ook flink. In de afgelopen dag registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het overlijden van elf coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal in bijna twee maanden tijd.