Helft windmolens Amsterdam komt in het havengebied

Op een kaart met ‘windzoekgebieden’ is te zien waar Amsterdam de windmolens, behalve in het havengebied, het liefst zou zien. Dat is net buiten de ringweg A10 in Landelijk Noord, in de polder bij Driemond, op een terrein naast het ziekenhuis AMC in Zuidoost en in het IJmeer bij nog aan te leggen eilanden op IJburg. Over deze locaties is het laatste woord nog niet gezegd. Zo moet er worden uitgezocht of de windmolens gevolgen zullen hebben voor de gezondheid van omwonenden, de natuur en de woningbouw. Bewoners kunnen in die fase nog volop meepraten.

Aanvankelijk was er sprake van dat er windturbines zouden komen vlakbij de Bert Haanstrakade op IJburg. Dat plan is geschrapt na protesten van bewoners van dat stadsdeel, die bang waren voor overlast.