Kleinste oogst in tien jaar maakt peer duurder

Fruittelers in de Europese Unie zullen dit jaar naar verwachting 28 procent minder peren oogsten dan vorig jaar. Daarmee zal de perenoogst in 2021 de kleinste van de afgelopen tien jaar zijn, meldt de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Volgens voorzitter Gerard van den Anker leidt dit vrijwel zeker tot duurdere peren.

De kleinere oogst komt door uitzonderlijk koud weer in Europa. Zo was de lente in Nederland al fris, maar kampten telers in Italië zelfs meermaals met nachtvorst. Door de kou was er veel minder vruchtvorming in de periode dat perenbomen doorgaans in bloei staan.

Van Conference-peren, waar Nederland en België hofleverancier van zijn, wordt dit jaar waarschijnlijk 805.000 ton geplukt. Dat is 18 procent minder dan vorig jaar. Groter zijn de gevolgen van het koude voorjaar voor de Abate Fetel, een peer die binnen Europa vooral in Italië groeit. De productie hiervan ligt naar verwachting bijna driekwart (73 procent) lager dan in 2020, zo werd bekend op het internationale fruitcongres PrognosFruit.

Grillige weer

‘Vroege’ peren die nu al zijn geoogst, worden volgens Van den Anker al voor substantieel hogere prijzen verkocht dan in voorgaande jaren. ‘Dat is een goede barometer voor de prijzen later dit jaar’, legt hij uit. Hoeveel van die prijsstijging voor rekening van de klant in de supermarkt of bij de groenteboer komt, is volgens hem nog niet te zeggen. Tussen de fruitteler en het winkelschap zitten namelijk ook nog handelshuizen die mogelijk een deel van de meerprijs opvangen.

Nederlandse telers kunnen volgens Van den Anker goed profiteren van de hogere prijzen. Vergeleken met de oogst in andere landen valt de daling hier namelijk nog mee. De hogere opbrengst per peer is volgens de NFO-voorzitter ook welkom. ‘Fruit telen met het grillige Nederlandse weer is topsport’, zegt hij. ‘En ook de fruitteler investeert en experimenteert’. Die investeringen gaan onder andere naar verduurzaming, maar ook naar nieuwe methodes om water langer vast te houden in de grond tijdens langdurige droogte.