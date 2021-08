Biden wil naar helft verkochte auto’s op schone energie in 2030

President Joe Biden streeft er samen met grote autofabrikanten naar dat 40 tot 50 procent van de nieuwe verkochte auto’s in 2030 voertuigen zijn die geen uitlaatgassen produceren. Hij wil zo het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en krijgt daarbij steun in een verklaring van met name Ford, GM en Stellantis. Stellantis is een overkoepelend moederbedrijf van veertien automerken (o.a. Chrysler, Fiat en Peugeot) en heeft formeel het hoofdkwartier in Nederland. Het Witte Huis heeft donderdag in een verklaring de ambities van de president uiteengezet.

Biden zal een verklaring uitgeven waarin staat dat hij ‘wil inspelen op de toekomst van het elektrisch rijden en meteen China gaat wegconcurreren en de klimaatcrisis aanpakken’. Biden voert donderdag overleg over de vraag hoe de VS een leidende rol kunnen spelen bij het maken van auto’s die niet bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen, zoals elektrische auto’s. Daarvoor gaan onder anderen autofabrikanten en vakbondsleiders uit de auto-industrie naar het Witte Huis. De autovakbond UAW is enthousiast over het voornemen van Biden.

De president is bezig het beleid van zijn voorganger Donald Trump terug te draaien op het gebied van milieu en klimaat. Trump heeft tal van beperkingen die eerder waren opgelegd met het oog op een veranderend klimaat, afgeschaft of versoepeld. Hij beschouwde het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen ondoelmatig en onnodig.

Afgelopen jaar bestond nog geen 2 procent van de autoverkoop in de VS uit elektrische voertuigen. In Europa is dat al circa 10 procent. Op donderdag komt Biden naar verwachting ook met nieuwe eisen voor de uitstoot van schadelijke gassen. Die waren streng onder president Barack Obama, maar werden versoepeld door Trump.