Duitsland bereidt coronamaatregelen voor herfst en winter voor

De Duitse regering voorziet in het najaar een vierde golf van het coronavirus en bereidt zich erop voor de bevolking in herfst en winter weer beperkingen op te leggen. Maar een ingrijpende lockdown zoals een jaar geleden kan waarschijnlijk worden voorkomen dankzij de vaccinatiecampagne, zo staat in de stukken die zijn bestemd voor topoverleg over de kwestie. Bondskanselier Angela Merkel overlegt dinsdag met de deelstaatpremiers over wat voor maatregelen zouden moeten gelden. In Duitse media wordt melding gemaakt van de voorstellen die dan op tafel liggen. Ze verwachten dat de regeringsleiders dinsdag de knoop meteen doorhakken.

De regering vindt dat de regels over het afstand houden, de mondkapjes en andere hygiënische voorschriften gehandhaafd moeten blijven op bepaalde plaatsen. Dat zijn plekken waar veel mensen in afgesloten ruimten bijeen zijn, waar kwetsbaren aanwezig zijn, of waar niet bekend is wie er is ingeënt. De mondkapjes moeten naar het zich laat aanzien tot in het voorjaar van 2022 worden gedragen in onder meer het openbaar vervoer en in winkels, ook door mensen die zijn gevaccineerd of die zijn genezen van het virus.

Het ministerie van Gezondheid wil ook met inentingen en coronatesten blijven voorkomen dat mensen die een besmettingsgevaar vormen omdat ze niet zijn gevaccineerd zijn ruimten betreden waar veel mensen zijn. Vanaf begin of half september zou in heel het land bij grote evenementen, binnen of buiten, in de horeca, de sport en bij bepaalde vormen van dienstverlening van persoon tot persoon, de verplichting moeten gelden dat bezoekers of deelnemers gevaccineerd, genezen of getest zijn. Dit heet in de stukken de 3G-regel (gevaccineerd, genezen, getest). De regel is dan overal van kracht, ongeacht het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week in de regio.

Beperkingen

In regio’s waar het aantal nieuwe besmettingen hoog is, of waar relatief weinig mensen ingeënt zijn, zouden meer beperkingen moeten worden opgelegd aan niet-gevaccineerden. Daarbij zou dan ook naar andere factoren kunnen worden gekeken. Bijvoorbeeld of de besmettingen opvallend veel in een bepaalde leeftijdsgroep voorkomen. Dan zouden er strengere beperkingen gaan gelden voor die leeftijdsgroepen.

Het ministerie ziet, behalve een naderende vierde golf van het virus, ook dat het gedrag van mensen erg begint te lijken op dat van voor de pandemie. En het weer van de herfst en winter zal ook van invloed zijn. Nu moet volgens de ambtenaren van het ministerie beslist worden hoe straks de vierde golf kan worden ingedamd.