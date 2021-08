VS willen gevaccineerde toeristen uit bijna hele wereld toelaten

De Verenigde Staten willen vrijwel alle buitenlandse toeristen gaan toelaten, als deze maar zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De regering van president Joe Biden werkt aan een plan voor dit systeem, dat pas in werking kan treden wanneer de huidige reismaatregelen worden opgeheven. Het is nog onduidelijk wanneer dat kan gebeuren.

Meerdere overheidsorganisaties werken samen aan het nieuwe systeem. Het Witte Huis wil hiermee de luchtvaartindustrie en de toerismesector stimuleren. Het is niet duidelijk of het systeem ook gaat gelden voor reizigers die niet per vliegtuig komen, zoals die uit buurlanden Mexico en Canada.

Momenteel laten de VS geen reizigers toe die in de laatste veertien dagen tijd hebben doorgebracht in het Verenigd Koninkrijk, de Schengen-landen in de Europese Unie (waaronder Nederland), Ierland, China, India, Zuid-Afrika, Iran en Brazilië. De reisbeperkingen werden eerst voor China ingevoerd, in januari 2020. De laatste die op de lijst kwam was India in mei. Critici van dit systeem vinden deze lijst onlogisch, omdat er landen zijn met hoge besmettingscijfers die er niet op staan.