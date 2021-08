Frankrijk geeft risicogroepen vanaf september derde vaccinatie

Frankrijk gaat met de ingang van september mensen in risicogroepen een derde vaccinatie tegen het coronavirus geven. President Emmanuel Macron zegt in een video op zijn Instagram dat een derde prik hoogstwaarschijnlijk nodig is voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen.

Steeds meer landen geven mensen in risicogroepen de mogelijkheid om een derde prik te halen om zo nog beter beschermd te zijn tegen het coronavirus. De zogeheten booster wordt al aangeboden in Israël en ook Duitsland en de Verenigde Staten zijn van plan die te gaan aanbieden. De derde dosis wordt aangeboden vanwege de erg besmettelijke Delta-variant van het virus.

Macron zei in de video dat een derde vaccinatie voor sommige mensen nodig is, omdat het aantal antilichamen na verloop van tijd afneemt. Daardoor neemt de kans op ernstig ziekteverloop of sterfte toe bij mensen in risicogroepen. Een derde inenting kan dat tegengaan, aldus de Franse president.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep woensdag op tot het stoppen met de boosters, zodat er meer vaccins beschikbaar zijn voor mensen uit arme landen. In veel landen hebben mensen nog niet de mogelijkheid om een eerste en tweede prik te halen. De WHO wil dat de nadruk ligt op het beschikbaar maken van een eerste inenting voor iedereen.