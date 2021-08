Bayer bloedt voor kwestie rond onkruidverdelger Roundup

De Duitse chemiereus Bayer heeft het tweede kwartaal van het jaar afgesloten met enorme verliezen. Het concern zette in die periode nog weer 3,5 miljard euro opzij om mogelijk kosten voor rechtszaken rond de onkruidverdelger Roundup, die mogelijk kankerverwekkend is, te dekken.

De kwestie resulteerde uiteindelijk in een kwartaalverlies van 2,3 miljard euro voor het bedrijf. Dat is evenwel minder dan het verlies van 9,5 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Bayer zit al langer met de kwestie Roundup in zijn maag. Het Duitse concern kreeg de affaire rond Roundup als onderdeel van de boedel bij de overname van het Amerikaanse Monsanto. Het bedrijf zelf heeft altijd gezegd dat de onkruidverdelger veilig is. Duizenden Amerikanen hebben rechtszaken aangespannen tegen het bedrijf omdat het middel kanker zou veroorzaken.

Schadeclaims

Bayer zette eerder al miljarden opzij voor de afwikkeling. Een Amerikaanse rechter ging afgelopen voorjaar niet akkoord met een regeling waarmee Bayer toekomstige schadeclaims wil afhandelen. Het concern had voorgesteld 2 miljard dollar beschikbaar te stellen voor mensen die Roundup hadden gebruikt, maar nog niet ziek zijn geworden. Het geld zou dan bedoeld zijn voor medische kosten in de toekomst.

Bayer hoopt via het Hooggerechtshof de zaak van Edwin Hardeman, die 25 miljoen dollar had gekregen, te herzien. Hardeman is een van de eerste Roundup-gebruikers die rechtszaken aanspande wegens het middel. Als het Hooggerechtshof Bayer in het ongelijk stelt, heeft het concern de aanvullende miljardenvoorziening nodig voor het afhandelen van de schadeclaims.

Afgezien van de juridische kwesties zei de onderneming dat de verkoop over de hele linie was gestegen. Het bedrijf verhoogde ook zijn verkoopdoelstelling voor het volledige jaar tot 43 miljard euro, tegenover de eerder verwachte 41 miljard euro.