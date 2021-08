Veiligheidsregio onderzoekt ervaringen Limburgers watersnood

De Veiligheidsregio Limburg-Noord onderzoekt de ervaringen van inwoners tijdens en na de overstromingen in juli. Veel mensen moesten overhaast hun woning verlaten, rivieren en beken traden in hoog tempo buiten hun oevers. De Veiligheidsregio wil weten hoe de getroffen inwoners tijdens het hoogwater de evacuaties en de communicatie hebben ervaren.

‘Wij hebben de gezamenlijke plicht om uit te zoeken hoe wij ons in Limburg nog beter kunnen voorbereiden op rampen en crises zoals dit extreme hoogwater in onze rivieren en beken’. Dat schrijft voorzitter Antoin Scholten van de veiligheidsregio in een oproep aan de inwoners om mee te doen aan het onderzoek door het invullen van een vragenlijst.

Aan de hand van de antwoorden kan de veiligheidsregio naar eigen zeggen de aanpak in de toekomst verbeteren. Tijdens het hoogwater verliep de communicatie voornamelijk via de getroffen gemeenten, en daarnaast hield de veiligheidsregio tijdens het hoogwater dagelijks twee persconferenties die voor iedereen via internet waren te volgen.

Hart onder de riem

Scholten steekt de mensen die door het hoogwater zijn getroffen ook een hart onder de riem. ‘Misschien heeft u schade aan uw huis, bedrijf of andere bezittingen door het hoge water. Dit is verschrikkelijk’, laat hij weten. ‘Naast verslagenheid die ik zie bij zoveel inwoners van onze regio, besef ik ook dat dingen anders hadden kunnen lopen. Het treurige verloop in onze buurlanden stemt enorm dankbaar voor het harde werk van Rijkswaterstaat, onze hulpverleners, defensie, gemeentes en het waterschap. Maar ik ben vooral ook dankbaar voor alle inwoners die schouder aan schouder stonden om het water te keren.’

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau.