Chipbedrijven stuwen AEX, SBM Offshore wint na cijfers

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 767,73 punten na het slotrecord een dag eerder. De MidKap klom 0,1 procent tot 1068,18 punten. Parijs steeg 0,3 procent. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent na een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in juni. De Londense FTSE-index daalde 0,1 procent in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England.

Besi, ASMI en ASML stonden opnieuw in de kopgroep van de AEX met winsten tot 2,1 procent. Techinvesteerder Prosus kampte met een koersverlies van het Chinese Tencent, waarin het een groot belang heeft, en sloot de rij met een min van 2,5 procent. Unilever verloor 0,7 procent. Het levensmiddelenconcern heeft volgens persbureau Bloomberg het startsein gegeven voor de verkoop van grote delen van zijn theedivisie.

SBM Offshore

In de MidKap stond SBM Offshore (plus 4,1 procent) bovenaan. Volgens topman Bruno Chabas hebben alle onderdelen van de maritiem dienstverlener goede prestaties geleverd, ondanks de moeilijke omstandigheden door de coronapandemie. Ook heeft SBM voor een recordbedrag aan werk op de plank liggen en gaat het bedrijf eigen aandelen inkopen. Fagron was de grootste daler met een min van 3 procent. De resultaten van de toeleverancier van apotheken werden in de eerste jaarhelft gedomineerd door de coronapandemie en de nettowinst daalde met bijna 15 procent.

In Frankfurt zakte Bayer 5 procent. Het Duitse chemieconcern verhoogde zijn verwachtingen na sterke kwartaalresultaten, maar waarschuwde voor een lagere winstmarge. Ook blijven beleggers bezorgd over de schadeclaims rond onkruidverdelger Roundup, die kanker zou veroorzaken. Sportartikelenmaker Adidas, die ook met cijfers kwam, daalde 4,6 procent.

Zalando

Zalando kelderde 7,5 procent. De verlengde coronalockdowns hebben er voor gezorgd dat de webwinkel in het tweede kwartaal flink verder kon groeien. Tegelijkertijd gaf het bedrijf meer uit aan investeringen en marketing. Daardoor liep de winstmarge duidelijk terug. Siemens steeg 3,6 procent. Het Duitse industriële concern presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en schroefde voor de derde keer op rij de winstverwachting op.

De euro was 1,1844 dollar waard, tegen 1,1839 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 68,09 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 70,29 dollar per vat.