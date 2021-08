Fabrieksorders zetten herstel Duitse economie kracht bij

De Duitse fabrieksorders zijn in juni gestegen. Dat toont aan dat het herstel van de grootste economie van Europa versnelt. Het terugschroeven van de coronabeperkingen ondersteunde daarbij de bedrijvigheid in alle sectoren.

De toename van de orders was vooral te danken aan de binnenlandse vraag. Daarbij zal het economische herstel naar verwachting verder aantrekken, ondanks verschillende knelpunten die het aanbod van fabrikanten onder druk kunnen zetten. Zo is er door het sterke herstel uit de crisis sprake van een tekort aan grondstoffen. Daarnaast lopen levertijden hard op.

Het Duitse ondernemersvertrouwen is in juli dan ook onverwacht gedaald. Naast de bezorgdheid dat verstoringen van het aanbod het herstel kunnen vertragen zijn er ook zorgen over het oplopende aantal infecties met de Delta-variant van het coronavirus.

Volgens de Duitse centrale bank staat de economie op het punt om het economische verlies door de crisis in te lopen. De industriële productie zal in juni naar verwachting met 0,5 procent zijn gestegen, zo werd daags voor de publicatie van dat cijfer geraamd.