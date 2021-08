Drukke sportzomer helpt Adidas aan flinke groei

Het Duitse sportkledingmerk Adidas vaart er wel bij dat sport deze zomer weer in het middelpunt van de belangstelling staat. Dat jaagt traditioneel de verkoop van sportartikelen aan. Na een lange periode dat mensen door de coronapandemie soms amper konden sporten, zijn er weer grote toernooien als het EK voetbal en de Olympische Spelen. De verkopen van Adidas in Europa en Noord-Amerika zijn mede hierdoor bijna verdubbeld.

In de vergelijkbare periode vorig jaar werd het sportmerk nog hard geraakt door de eerste coronalockdowns, terwijl de winkels in veel landen afgelopen kwartaal juist weer open konden. De totale opbrengsten van Adidas dikten met bijna 52 procent aan tot meer dan 5 miljard euro. Er ging daarbij een winst in de boeken van 407 miljoen euro. Een jaar terug was nog sprake van 317 miljoen euro verlies.

Vooral producten als voetbalshirtjes en outdoorkleding liepen goed. Topman Kasper Rørsted noemt de resultaten beter dan verwacht en hij is blij dat de aandacht voor sport weer terug is. Wel viel het op dat de onlineverkopen behoorlijk terugvielen, nu mensen weer fysiek naar sportwinkels konden. Adidas grijpt het sterke kwartaal aan om zijn prognoses voor het hele jaar op te schroeven. Het bedrijf rekent erop tot wel 20 procent te kunnen groeien. De nettowinst uit voortgezette activiteiten zou daarnaast uit moeten komen op zo’n 1,4 miljard euro tot 1,5 miljard euro.

Productieproblemen

De optimistische prognose laat volgens Rørsted onverlet dat de kledingbranche ook kampt met uitdagingen. Grotere schoenen- en kledingmerken zoals Adidas en ook het Amerikaanse Nike kampten de afgelopen tijd met productieproblemen door het sluiten van fabrieken in Zuidoost-Azië, omdat de autoriteiten daar verdere verspreiding van het coronavirus willen voorkomen.

Ook de internationale verhoudingen met China zitten Adidas niet mee. Eerder dit jaar waren er grote protesten in China tegen westerse kledingmerken. Adidas was ook het doelwit van boycotacties door Chinezen, omdat het bedrijf een verklaring over mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang gaf. Volgens Adidas gingen de verkopen in de regio Groot-China afgelopen kwartaal omlaag. Maar dit wijt het concern vooral aan het feit dat het tweede kwartaal van vorig jaar daar juist uitzonderlijk sterk was. Terwijl de rest van de wereld destijds op slot ging vanwege corona, ging China - waar de coronapandemie was begonnen - in die periode juist weer open. Dat zorgde toen voor een flinke opleving van de verkopen in het Aziatische land.