Reisadvies voor aantal Europese landen van groen naar geel

Een aantal Europese landen dat eerder een groen reisadvies had, krijgt vrijdag een geel reisadvies op basis van het advies van het RIVM, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het betreft Italië, de Noord-Egeïsche eilanden in Griekenland, Estland, IJsland, San Marino en Vaticaanstad. Dit komt door de oplopende coronacijfers in die landen.

Het ministerie waarschuwt dat de regels rond de reisadviezen vanaf zondag ook veranderen. Een geel reisadvies betekent dan dat reizigers uit deze landen van 12 jaar en ouder bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs moeten laten zien. Het kan gaan om een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs dat ze onlangs corona hebben gehad en hersteld zijn. De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud. Voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra komen, geldt dat overigens nu al.

Testen

Mensen die in een land met een geel reisadvies zijn geweest, krijgen het dringende advies om na aankomst een zelftest te doen of om zich te laten testen bij de GGD.

De kleurcode van Kroatië verandert op 6 augustus van geel naar groen, aldus Buitenlandse Zaken.