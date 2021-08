Biofarmaceut Pharming profiteert van heropening artsenpraktijken

Het Leidse biofarmaceutische bedrijf Pharming heeft in het tweede kwartaal van het jaar volop geprofiteerd van de heropening van een groot deel van de artsenpraktijken in de Verenigde Staten, waardoor mensen weer gewoon naar de dokter konden voor routinecontroles. De onderneming zag de omzet op jaarbasis met 15 procent stijgen tot 49,7 miljoen dollar. Ook in vergelijking met een kwartaal eerder was er sprake van dubbelcijferige groei. De omzet in de eerste helft van het jaar lag wel lager op jaarbasis.

Pharming verdient zijn geld vooral in de VS met het middel Ruconest dat werkt tegen erfelijk angio-oedeem, oftewel plotse zwellingen die in verschillende delen van het lichaam kunnen opzetten. In de eerste helft van 2021 leverden de verkopen van het middel in de VS 90,1 miljoen dollar op. Dat is minder dan de 93,9 miljoen dollar een jaar eerder. Maar in het tweede kwartaal trokken de verkopen wel aan in vergelijking met de eerste maanden van het jaar.

Pharming zag de bedrijfskosten verder oplopen tot 68 miljoen dollar, tegen bijna 52 miljoen dollar een jaar eerder. De extra kosten zaten met name in de ontwikkeling van en onderzoek naar nieuwe medicijnen en productiekosten voor het middel leniolisib voor de behandeling van patiënten met een afweerstoornis. Dit middel moet, mits goedgekeurd, eind volgend jaar worden gelanceerd. Ook stegen de personeelskosten.

Investeren

Pharming sloot het eerste halfjaar af met een winst van 14,4 miljoen dollar. Dat was bijna een derde minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens topman Sijmen de Vries is de winstval tweeledig. Op halfjaarbasis lag de omzet lager dan een jaar eerder omdat nog altijd veel artsenpraktijken in de VS niet open zijn voor gesprekken met farmaceuten. Daarnaast is Pharming flink aan het investeren.

De Vries erkent dat het niet ideaal is dat Pharming qua opbrengsten afhankelijk is van de verkopen van één middel. Daarom wordt er ook nadrukkelijk gekeken naar overnames, terwijl ook de eigen pijplijn voor meer variatie moet gaan zorgen.

Met Ruconest heeft de Nederlandse onderneming mogelijk ook zelf een middel in handen tegen de effecten van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Nog altijd lopen er twee onderzoeken waarbij wetenschappers nagaan of de ontstekingsremmer helpt tegen ernstige longontstekingen bij coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. De Vries verwacht in de loop van dit jaar de eerste resultaten bekend te maken.