Zeetransportbedrijven helpen Nikkei aan winst

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag licht hoger geëindigd. Vooral de Japanse zeetransportbedrijven stonden in de belangstelling dankzij sterke resultaten van containervervoerder Nippon Yusen. De zorgen over de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan hielden de winsten echter beperkt. In Tokio, waar de Olympische Spelen worden gehouden, was sprake van een recordaantal van bijna 4200 nieuwe coronagevallen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,5 procent in de plus op 27.728,12 punten. Nippon Yusen was de sterkste stijger met een koerssprong van dik 12 procent. Sectorgenoten Mitsui OSK Lines en Kawasaki Kisen kregen er 7 en 6 procent bij. De resultaten van infrastructuur- en energiebedrijf Hitachi Zozen (plus 6,6 procent) vielen eveneens in de smaak bij beleggers. Ook elektronicaconcern Sony, dat woensdag na de slotbel al met cijfers kwam, toonde herstel en dikte meer dan 2 procent aan. Branchegenoot Ricoh kelderde daarentegen ruim 11 procent na teleurstellende resultaten.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent in de min. De Chinese gamebedrijven kampten met een nieuwe aanval op de sector door Peking. De staatskrant The Securities Times meldde dat gamebedrijven geen belastingvoordelen meer zouden moeten krijgen omdat de sector inmiddels volwassen is. De gunstige belastingmaatregelen waren ingevoerd om de ontwikkeling van de binnenlandse softwaresector te promoten. Tencent, een grote speler op de markt van onlinegaming in China, zakte 3 procent. Eerder deze week werden al zorgen geuit over de hoeveelheid tijd die Chinese jongeren besteden aan het spelen van games.