Bijna 5000 euro dure fles whiskey die minister VS kreeg spoorloos

Een fles whiskey ter waarde van 5800 dollar (ruim 4900 euro), die de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in 2019 cadeau kreeg van Japan, is spoorloos verdwenen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte woensdag (lokale tijd) bekend dat het onderzoek naar de verdwijning van de drank gaat doen.

De verdwijning werd als eerste opgemerkt door The New York Times in een jaarlijks overzicht van het ministerie met alle giften die Amerikaanse topambtenaren hebben ontvangen. Alle cadeaus met een waarde van meer dan 390 dollar (330 euro) worden in dat overzicht verzameld, maar de locatie van de fles whiskey is ‘onbekend’. Een woordvoerder van Pompeo wilde niet reageren op de verdwenen drank.

Uit het overzicht blijkt volgens de Britse krant The Guardian dat Pompeo ook twee voerkleden met een totale waarde van 19.400 dollar (16.400 euro) kreeg van de president van Kazachstan en de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten.

Voormalig president Donald Trump en zijn vrouw Melania ontvingen in 2019 cadeaus ter waarde van meer dan 120.000 dollar (101.000 euro) van buitenlandse leiders. Zeker drie landen - Australië, Egypte en Vietnam - deden de voormalige president een zelfportret cadeau. Deze portretten hadden een gezamenlijke waarde van meer dan 10.000 dollar (8500 euro).

Alle cadeaus, inclusief de portretten, zijn overgebracht naar het Nationaal Archief. Ambtenaren hebben de mogelijkheid om een gekregen cadeau in eigen bezit te houden, maar dat kan alleen als ze ervoor betalen.