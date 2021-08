Grote brand in loods met foodtrucks in Amsterdam

In een loods van ongeveer duizend vierkante meter aan de Turbinestraat op een bedrijventerrein in Amsterdam-West is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt en probeert volgens een woordvoerder te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden. In het gebouw staan volgens de brandweer onder meer foodtrucks opgeslagen.