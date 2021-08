Booking.com boekt flinke omzetgroei, maar verliezen lopen op

Het moederbedrijf van Booking.com, Booking Holdings, heeft in het tweede kwartaal van het jaar een omzet van meer dan 2 miljard dollar in de boeken gezet. Dat was voor het eerst sinds het begin van de crisis. De omzet was ook veel hoger dan waarmee kenners in doorsnee rekening hielden. Ondanks die stijging stapelden de verliezen van het bedrijf zich op.