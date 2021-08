AEX sluit op nieuw recordniveau dankzij IMCD en chipbedrijven

IMCD boekte in de eerste jaarhelft meer winst en zag de groei versnellen in het tweede kwartaal. Topman Piet van der Slikke sprak van ‘zeer sterke resultaten’. Analisten van Degroof Petercam schroefden in een reactie op de cijfers hun koersdoel flink op. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen tot 3,7 procent.

Philips was de grootste verliezer in de AEX-index met een min van 2,8 procent. Het zorgtechnologiebedrijf heeft kort na de grote terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur ook nog tienduizenden beademingsapparaten van ziekenhuizen teruggeroepen. Volgens een melding van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) kan die apparatuur eveneens ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben en leiden tot verwondingen of zelfs tot overlijden. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, dinsdag nog een flinke winnaar, zakte bijna 2 procent.

Prosus

Prosus klom 3 procent. De techinvesteerder kampte de laatste dagen nog met reguleringsdrift in de Chinese techsector. Dinsdag zakte Prosus bijna 7 procent door vrees voor strengere regels voor de Chinese game-industrie. De investeerder heeft een groot belang in Tencent, een belangrijke speler op de onlinegamingmarkt in China.

In de MidKap won laadpalenfabrikant Alfen 4,4 procent. Koffieconcern JDE Peet’s eindigde met een plus van 2,4 procent. De eigenaar van Douwe Egberts zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen, mede dankzij de heropening van de horeca in het tweede kwartaal.

Valuta

De Amsterdamse AEX eindigde de handelssessie 0,8 procent hoger op 766,24 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 1067,25 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

De euro was 1,1839 dollar waard, tegen 1,1881 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent goedkoper op 68,33 dollar. Brentolie zakte 2,5 procent naar 70,64 dollar per vat.